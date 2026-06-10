マイナビは6月9日、「プロポーズ・婚約指輪の意識調査2026」の結果を発表した。調査は2026年5月13日〜5月17日、同社が運営する「マイナビウエディング」登録会員で指輪・式場を検討している全国の男女443名を対象にインターネットで行われた。○理想のプロポーズは「非日常的なシチュエーション」が最多指輪・式場を検討している男女の理想のプロポーズのシチュエーションは、「非日常的なシチュエーション」が67.2%で最多となり、