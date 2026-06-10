◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディスプロアマ戦（１０日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）昨年大会覇者の高橋彩華（サーフビバレッジ）は開幕前日のプロアマ戦で、プロ野球巨人元監督の高橋由伸さんと同組でプレーした。この日はスクランブル方式で、２打目以降はチーム内で最も良い球を選択し、そこから全員が打つスタイルで行われた。「なんかもう、飛距離がすごくて。私が全然打ったことがな