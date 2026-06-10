【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの井上和香が6月9日、自身のInstagramを更新。手作りのすき焼きを公開し、話題を呼んでいる。【写真】45歳元グラドル「高級なお店みたい」“贅沢”お肉たっぷりすき焼き◆井上和香、手作りのすき焼きを公開井上は「あんま綺麗じゃないけど」と前置きし「昨日は美味しいお肉をいただいたのですき焼きに」と写真を投稿。鍋の中に牛肉、焼き豆腐、椎茸、春菊、えのき、しらたき、白菜などが並ん