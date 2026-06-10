8月に広島と長崎で開かれる「原水爆禁止世界大会」を前に、核兵器の廃絶などを訴える平和行進の出発式が鹿児島市でありました。出発式の後、参加者らは天文館などを練り歩きました。 「原水爆禁止国民平和大行進」は、広島と長崎に向かう全国11のコースで行なわれ、核兵器の廃絶や世界平和を訴えます。 出発式には、16の団体からおよそ120人が参加しました。 核兵器を巡っては先月、NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が
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