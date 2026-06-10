韓国のLCC＝格安航空会社「イースター航空」が現在運休中の鹿児島―ソウル線について、10月25日から、運航を再開することが分かりました。 韓国のLCC「イースター航空」は、去年11月、新型コロナの影響による運休からおよそ5年半ぶりに週7往復の運航を再開していました。しかし、今年3月29日からの夏ダイヤでは再び運休していました。 県によりますと、先月28日にイースター航空から