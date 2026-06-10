薩摩川内市の甑島ミュージアムで、海鳥をテーマにした講演がありました。 島の沖をクルージングしながらウミネコへの餌やりもあり、参加した人たちは楽しんでいました。 この日の講師は「千葉県立中央博物館分館海の博物館」で研究を続ける平田和彦さんです。 平田さんはウミネコを取り上げ、今年3月に絶滅危惧種に指定されたことや、甑島がウミネコの繁殖の南限地であることを話ました。 また子ども