カリスマモデルとして知られる梨花さん（53）が2026年6月9日にインスタグラムを更新し、14歳息子が中学校を卒業したことを報告した。進学先にも触れている。「本人の意思により、カリフォルニアに残る」梨花さんは息子とのツーショットを添えて「中学校卒業式」と報告した。投稿文では「息子が3歳の時に家族でハワイへ」と切り出し、5歳のサマースクールはロサンゼルスで、6歳の時はロンドンで経験したと振り返った。続けて「中学