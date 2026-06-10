健康管理は続けることが大切。でも、ノートに記録するのは面倒……という人も多いのでは？ そこで活用したいのが、スマホの健康管理アプリです。今回は、毎日の健康チェックが少し楽しくなる便利なアプリの使い方をご紹介します。健康管理にアプリを使おういつまでも元気に過ごすために、役立てたいのが日々の健康記録。スマホの健康系アプリなら、体重、血圧などを入力するだけで、グラフで推移を確認できます。体のちょっとした