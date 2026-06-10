超ときめき宣伝部 超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）が10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催のMrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』のグリーンカーペットに登場した。【写真】超とき宣「CEREMONY」グリーンカーペットアザーカット6月10・11日にKアリーナ横浜で開催されるMrs. GREEN APPLEが主催する「CEREMONY」は、ファッション、音楽、カルチャーを融合させた新しい形のエンタテインメント・ショーだ