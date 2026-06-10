2010年代中盤以降、中国人観光客による「爆買い」がテレビのワイドショー等で多数取り上げられた。当時の専門家の分析では「日本製品は中国国内でステータスになっていて、それを知人・親戚に配ると大層喜ばれる」などとされていた。その後、中国のGDPも上がり、円安も相まって日本旅行がよりカジュアルなものになった。それに加え、中国製品の質が上がったため、最近の中国人観光客の旅の目的は、「爆買い」から「体験」に移っ