職員が耐震化の必要性を説明(東かがわ市) 香川県と東かがわ市の職員が1981年5月まで適用されていた「旧耐震基準」の時期に建てられた東かがわ市の住宅を訪問し、耐震化の必要性を説明しました。 （住人）「（この家は）100年になります。今度地震が来たらもう終わりかなと思ったり……（主人に）相談をしなくてはいけない」 香川県は2024年の能登半島地震を受けて、2026年度、市や町と連携して、地震による被害が想定さ