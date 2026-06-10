ＮＹ金時間外取引4200ドル割れから少し戻す 東京時間15:59現在 ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4227.90（-58.50-1.36%） NY金先時間外は東京午後に4200ドル割れまで下落も少し戻している。