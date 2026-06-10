１０日の東京株式市場はリスク回避ムードが再び強まり、日経平均株価は先物主導で下げ幅を広げる展開に。一時１６００円超に売られる場面もあった 大引けの日経平均株価は前営業日比１２３７円３６銭安の６万４１７９円２７銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２５億３５８１万株、売買代金概算は１１兆３３３６億円。値上がり銘柄数は８３５、対して値下がり銘柄数は６９４、変わらずは３５銘柄だった。