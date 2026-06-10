【北欧通貨】CPI受けてこれまでのクローネ安一服＝ノルウェークローネ １５時のノルウェーCPIの強い伸びを受けて、ドルクローナは９．４７０４まで下げた。それまでは原油安もあってクローネ売りが目立っており、今月に入って９．２５００前後での推移から９．５２９６クローネまで上昇。４月１３日以来のドル高クローネ安となっていた。 06/10 15:00 消費者物価指数（CPI