東京時間16:27現在 英ＦＴＳＥ100 10244.71（+17.38+0.17%） 独ＤＡＸ24422.69（-10.37-0.04%） 仏ＣＡＣ40 8225.06（+21.63+0.26%） スイスＳＭＩ 13437.09（+80.78+0.61%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスはまちまち。半導体のインフィニオンテクノロジーズ、ヘルスケアのフレゼニウスなどがしっかりとなっているが、ソフトウェアのSAP、建設資材のハイデルベル