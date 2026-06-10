メインシナリオ…下げが続いた後、一目均衡表の雲の上限付近で下げ渋りを見せた。雲にサポートされて上昇に転じており、戻り歩調で推移するとみられる。その場合は、基準線の93.85が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、転換線の94.04、95円の節目、6月1日の高値95.44、2024年7月17日の高値96.40などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、21日線に上値を抑えられて下落した場合は、雲の上限の92.67、6月8日の