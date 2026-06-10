メインシナリオ・・・9日に3月31日の高値1.3967カナダドル（以後、単位省略）を上抜いて年初来の高値を更新し、上値指向が強まっている。1.4000の節目を上抜き、昨年12月2日の高値1.4015も上抜けば、昨年11月28日の高値1.4051を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、昨年11月21日の高値1.4131や昨年11月5・6日の高値1.4140が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の1.3870を下抜き、5日の安値