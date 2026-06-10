アップルの開発者会議「WWDC 2026」の取材に来ている。 WWDC会場となったアップル本社 今年のテーマは明確に「Apple Intelligenceのリブート」だ。第3世代となったApple Intelligenceは、2年前の公約をようやく果たし、機能も向上する。 とはいえ、ここはAV Watch。「AIが進化した」だけでは面白くない。そこで、(かなり拡大解釈はあるが)AV的な話題を集め、今年のアップル・プラットフォームがどう