女優の瀬戸朝香（49）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、2人の子供について語った。2007年9月に当時V6の井ノ原快彦と結婚し、10年に長男、13年に長女を出産。高校2年生になった長男、中学1年生の長女はともに海外留学中で、「あまり言い過ぎちゃうと逆に言ってくれなくなるかなと思って…でも心配にはなっちゃう」と話した。長男も長女も小さい頃から好きな子の話をしたことがなく、「