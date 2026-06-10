アメリカ中央軍は9日、ヘリ撃墜への報復として、イランに対する攻撃を行いました。アメリカのトランプ大統領は9日にSNSで、ホルムズ海峡付近で墜落したアメリカ軍の攻撃ヘリは、イランによって撃墜されたものだと明らかにしました。これを受けアメリカ中央軍は、イランに対する報復攻撃を日本時間10日午前6時から開始し、午前10時ごろ「攻撃を完了した」と発表しました。攻撃について中央軍は、自衛のための措置だとして、ホルムズ