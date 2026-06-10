OTグループの社長に就く庄田良二氏＝10日午後、東京都内アシックスは10日、インバウンド（訪日客）に人気の高級ファッションブランド「オニツカタイガー」を分社化すると発表した。社名は「OTグループ」（東京）で、アシックスの完全子会社となる。経営の意思決定を迅速化するのが狙いで、ブランドの競争力を強化し、成長を目指す。OTグループは2027年1月1日から稼働する。OTグループ社長には、アシックスの副社長でオニツカタ