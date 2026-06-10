南シナ海スカボロー礁で確認された構造物（フィリピン沿岸警備隊提供・共同）【マニラ共同】フィリピン沿岸警備隊などは10日に記者会見し、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）で「浮遊式の構造物」を確認したとして画像を公開した。直前に周囲で中国の調査船2隻が活動していたことから、沿岸警備隊は中国のものと断定。フィリピンに無許可での設置は「違法だ」と中国を非難した。5月25日に構造物を初