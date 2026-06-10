フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。かつての番組での大失態を明かされる場面があった。岡副はかつて同局「めざましテレビアクア」「めざましテレビ」「めざましどようび」でリポーター、お天気キャスター、スポーツキャスターなどを務めた。番組では岡副を良く知る人物として、当時共演していた同局・中村光宏アナウンサーに事前取材。VTRで登場