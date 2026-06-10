NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。広島は林晃汰選手を1軍登録し、床田寛樹投手の登録を抹消しました。林選手は2018年ドラフト3位で広島に入団。5月5日に今季初昇格をつかむも、6試合の代打起用にとどまり5打数無安打で5月21日に抹消。ファームでは直近、7日のソフトバンク戦で5打数2安打1本塁打を記録。1軍再昇格となりました。床田投手は9日の西武戦で先発マウンドに上がるも、5回7安打3失点で勝敗つかず。今季は3勝2敗、防