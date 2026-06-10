9日夕方、由利本荘市井戸尻付近の子吉川を泳いでいるとみられるクマの映像が投稿されました。映像では、川の水面にクマの頭とみられる黒いものが動いているのが見え、次の映像ではクマが岸に上陸して走っていく様子が映っています。撮影者によりますと、撮影したのは9日の午後4時50分ごろだということです。由利本荘警察署には、由利本荘市井戸尻付近で9日午後4時40分ごろ、子吉川を泳いでいるクマ1頭の目撃情報が寄せられています