ニューヨーク・ニックスのマイク・ブラウンHC（ヘッドコーチ）が、「NBAファイナル2026」第3戦後に判定への不満をあらわにした。 6月9日（現地時間8日、日付は以下同）に行われたサンアントニオ・スパーズとの第3戦で、ニックスは111－115で敗戦。プレーオフに入ってから続いていた連勝記録は「13」で止まり、シリーズ成績は2勝1敗となった。 ブラウンは試合後の会見で、