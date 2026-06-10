6月10日、宇都宮ブレックスは、5月14日付でヘッドコーチ契約の解除および退団を発表していたジーコ・コロネル氏について、台湾のプロバスケットボールリーグ「TPBL」に所属する高雄全家海神の新ヘッドコーチに就任することを発表した。