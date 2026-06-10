6月10日、Bリーグの信州ブレイブウォリアーズは、前千葉ジェッツの加藤ダニエルと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。なお、加藤とは2027－28シーズンまでの2年契約を締結している。 京都府出身で21歳の加藤は、204センチ115キロのセンター兼パワーフォワード。17歳からバスケットボールを始め、クラブチーム「Tokyo Samurai」