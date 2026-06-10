オクラホマシティ・サンダーのサム・プレスティGM（ゼネラルマネージャー）が、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以下SGA）に向けられる批判に反論した。現地メディア『The Score』などが伝えている。 プレスティは、SNSや世論による過度な批判にも言及し、SGAが不当な標的になっているとの見方を示した。 サンダーは「NBAプレーオフ2026」で連覇を目指したものの、ウェス