いわきFCは10日、DF遠藤凌(27)に第1子となる長男が誕生したことを発表した。遠藤はアルビレックス新潟時代の2024年5月に結婚し、2025年にいわきへ完全移籍。クラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントしている。「このたび、第一子となる男の子が誕生しました。まずは、大事なプレーオフラウンド第2戦を控える中、出産に立ち会うことを快く許可してくださった大倉社長、田村監督、チームスタッフ、チームメイトをはじめ、支