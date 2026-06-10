写真家の山田久美夫氏が企画する「デジタルカメラ生誕30周年記念イベント」の第6回が、6月13日（土）に開催される。会場は東京都中央区のパンダスタジオ日本橋浜町。参加費は無料で、チケット販売サイト「Peatix」にて先着順の聴講申し込みを受け付けている。定員は約100名。 世界初の民生用カラー液晶一体型デジタルカメラ「カシオ QV-10」が発売された1995年から30年目を迎えるにあたり、日本企業を中心に発展してきた