エレコムは5月下旬に、好みの場所に磁力で固定可能なため、ケーブルを見失うことなくいつでも素早く手に取れる「カチッとコネクターケーブル」を発売した。ラインアップは、USB Type-C - USB Type-C／60WモデルとUSB-A - USB Type-C／15Wモデルの2種。どちらも、カラーはホワイト、ブラックの2色で、ケーブル長は1m。価格はオープン。●ナイロンメッシュ採用で耐久性も安心「カチッとコネクターケーブル」は、片側のコネクター