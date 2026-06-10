【写真】半袖姿も話題、シックなカラーでクールビズなモナキ【動画】モナキ×しまうさのダンスコラボ モナキが、“クールビズ”なスーツ姿を披露し、ファンの注目を集めている。 ■モナキがしまむらとコラボ！ モナキは、ファッションセンターしまむらで展開中のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに就任。しまむらの公式SNSでは、接触冷感に優れたアイ