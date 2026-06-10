あさくま [東証Ｓ] が6月10日大引け後(16:15)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.8％減の9900万円に減り、2-7月期(上期)計画の1億9000万円に対する進捗率は前年同期の61.3％を下回る52.1％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.8％→3.4％に悪化した。 株探ニュース