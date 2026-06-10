テンポスホールディングス [東証Ｓ] が6月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比8.3％増の31億円に伸び、27年4月期も前期比39.7％増の43.4億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.3％増の8.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.2％→5.5％とほぼ横ばいだった。