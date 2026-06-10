ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手は9日（日本時間10日）、本拠地オラクルパークでのナショナルズ戦に「5番右翼」で先発出場。5打数2安打2打点で打線をけん引した。今季はここまで打率.335で、メジャー全体2位につける好調ぶり。17試合連続安打を継続している。地元メディア『ザ・サンフランシスコ・スタンダード』によると、イ・ジョンフは同僚のルイス・アラエス内野手の打撃を徹底分析。3度の首位打者を誇る