NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。阪神は4選手の入れ替えとなりました。1軍昇格となったのは、津田淳哉投手と岡城快生選手の2選手。津田投手は今季ここまで1軍で1試合に登板。5月4日に登録抹消となり、ファームで調整を続けてきました。岡城選手は5月28日に登録抹消となって以来の再昇格。1軍では11試合に出場していました。登録抹消となったのは、椎葉剛投手と梅野隆太郎選手の2選手。椎葉投手は前日10失点で敗れたソフトバ