6月2日（火）午後6時頃と8日午後2時30分頃、熊本県八代市鏡町上鏡付近で、女子児童が高齢男性から「あんたかわいいね」と声をかけられる事案が発生しました。 男の特徴は、〇年齢60～70歳くらい〇身長165～175cmくらい〇中肉〇上衣：黒色のジャケットの様な服〇下衣：黒色ズボン〇汚れたマスク、帽子着用です。 警察は保護者に対し〇できるだけ人通りの多い道路を通行する〇不審者を見たら、すぐに逃げる〇防犯ブザ&