記者会見で仙台高裁に提出した和解案を公表する今野秀則原告団長（右）ら＝10日午前、仙台市東京電力福島第1原発事故で避難を強いられた福島県浪江町津島地区の住民が、国と東電に原状回復と慰謝料を求めた訴訟の控訴審で、原告は10日、仙台高裁に提出した和解案を公表した。「15年経過してもいまだ高線量で帰還困難な状態が続いている」として、地区の除染と復興を求める内容。今後、和解に向けた協議が進められ、双方が応じな