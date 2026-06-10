黒い煙や赤い炎タイヤ数百本が激しく燃える茨城県結城市のタイヤ販売店で火が出て、現在も燃えています。【写真を見る】【速報】茨城・結城市のタイヤ販売店で火事現在もタイヤ数百本が延焼中消防によりますと、午後3時15分ごろ、「タイヤが燃えている」と119番通報がありました。消防車両が6台出動して、消火活動にあたっていますが、現在も激しく燃えています。警察によりますと、タイヤ数百本が燃えているということです。