6月9日、ものまね芸人のミラクルひかるが自身のInstagramを更新。《諸星かーくん様の単独ライブを鑑賞させていただきました》と報告した。「ミラクルさんは客として見に行っていたようで、グッズのエコバッグも購入してライブを楽しんでいたところ、ステージに呼ばれて登壇。《人前に絶対に出てはいけない格好（犬の散歩のおっさんみたい格好、パーカーの文字はeggnog）だった私は赤面しながらステージに上がったわけです》とエ