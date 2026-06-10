東京メトロ丸ノ内線新宿駅の地下連絡通路に登場北中米ワールドカップ（W杯）に向けて準備を進める日本代表が、新宿駅に“登場”する。6月10日、東京メトロ丸ノ内線新宿駅の「西改札」および「東改札」外の地下連絡通路にて、日本代表選手らが出演する特別ビジュアル広告の掲載がスタートした。この特別ビジュアル広告には、森保一監督をはじめ、早川友基、鈴木彩艶、谷口彰悟、鎌田大地、堂安律、久保建英の6選手が登場。それ