北園涼、大平峻也らが出演するミュージカル『刀剣乱舞』の新作「月夜一縷」が、9月より東京・大阪・愛知にて上演されることが決定。あわせて、公演情報の詳細とメインビジュアルが解禁された。【写真】トップスケーター＆豪華声優陣が集結！『刀剣乱舞 -ICE BLADE-』キービジュアル新作公演「月夜一縷」の出陣先となるのは、奥州清原氏一族による血で血を洗う内紛に源義家が介入したと伝わる、平安時代後期の戦い。小狐丸、今