「Mリーグ」U-NEXT Piratesが10日、公式Xを更新し、チームの初代メンバー、小林剛（麻将連合）との契約を満了することを発表した。【写真】小林剛、Pirates“オリメン”と3ショット！公式Xは「小林剛選手の契約満了のお知らせ」との書き出しで「U-NEXT Piratesは、Mリーグ2026-27シーズンに向けて、瑞原明奈選手、鈴木優選手、仲林圭選手との契約を更改し、小林剛選手との契約を今シーズン限りで満了とすることを発表いたしま