◆日本生命セ・パ交流 戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは、貴重な左のリリーフ要員のダーウィンゾン・ヘルナンデス投手の出場選手登録を抹消した。左肘コンディション不良のため。今季は２４試合に登板して、０勝０敗、防御率１・１９という好成績でブルペンを支えていた。入れ替わりで柳町達が１軍に昇格した。昨季の最高出塁率タイトルを獲得した２９歳は打撃不振で５月１