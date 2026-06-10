◆米大リーグジャイアンツ３―６ナショナルズ（９日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ジャイアンツのイ・ジョンフ（李政厚）外野手が、本拠のナショナルズ戦で５打数２安打を放ち、１７試合連続安打をマーク。中央日報電子版では、同記録が韓国メジャーリーガーの新記録と伝えた。同紙によると、２０１３年レッズ時代のチュ・シンス（秋信守）、２０２３年にパドレス時代のキム・ハソン（金河成）の１