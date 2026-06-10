◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神津田淳哉投手、岡城快生外野手▽巨人田和廉投手▽広島林晃汰内野手【出場選手登録抹消】▽阪神椎葉剛投手、梅野隆太郎捕手▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽巨人則本昂大投手▽広島床田寛樹投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク柳町達外野手▽オリックス杉沢龍外野手▽ロッテ上田希由翔内野手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンクヘルナンデス投手▽オ