敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その直後に適時二塁打。LA局からも「呪いみたい」「いい結果にならない」と、野次を揶揄する声があがっている。大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、