第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）につながる南北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。今年から地区予選が廃止され、トーナメントが一本化。１、２回戦は同地区同士で対戦するが、３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦する可能性があり、３回戦から準々決勝までは札幌と函館で開催される。昨春センバツに出場した東海大札幌は、２７日の初戦（２回戦、札幌麻生）で北星学園大付―札幌清田の勝