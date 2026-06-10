◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）巨人の田和廉投手が１０日、出場選手登録された。ドラフト２位右腕の田和は球団新人記録の開幕から１６試合連続無失点をマークするなど、２２登板で防御率１・４０。５月３０日にリフレッシュのため登録抹消となり、８日からの仙台遠征から１軍に再合流していた。代わりに則本昂大投手が登録抹消となった。前日９日の楽天戦（楽天モバイル最強）で